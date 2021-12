Gp Arabia Saudita | pole di Hamilton

(Di sabato 4 dicembre 2021) Lewisconquista laposition nel Gp dell’. L’inglese della Mercedes gira in 1’27?511 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’27?622) e l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’27?653) che nel suo ultimo giro lanciato, quando era in vantaggio sul tempo diè finito a muro. Quarto tempo per la Ferrari con il monegasco Charles Leclerc (1’28?055). Funweek.

Advertising

SkySportF1 : Leclerc, incidente nel GP Arabia Saudita di F1: impatto a 300 all'ora. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - SkySportF1 : ? A MURO LECLERC ?? Finiscono così le FP2 IL RESOCONTO ?? - itrGetty : RT @SkySportF1: ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - sportface2016 : #F1, le pagelle delle qualifiche del #SaudiArabianGP: colpo #Hamilton, #Verstappen esagera -

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita

L'inglese della Mercedes esce indenne da una possibile penalità in griglia di partenza nel Gran Premio dell'dove scatterà dalla pole. Precedentemente il campione del mondo in carica ...Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gp dell'. L'inglese della Mercedes gira in 1'27"511 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1'27"622) e l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'27"653) che nel suo ...Max Verstappen e Lewis Hamilton non tradiscono le attese e lo show è assicurato nella magica atmosfera di Jeddah per la prima edizione del Gp dell’Arabia Saudita. Gli ultimi minuti della Q3 sono ...GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gran Premio dell’Arabia Saudita di ...