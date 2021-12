Gf Vip 6 contro la seconda puntata di The Voice Senior: ecco chi ha vinto la gara di ascolti (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ andato in onda ieri sera il ventiquattresimo appuntamento del Gf Vip 6. Il reality di Alfonso Signorini si è sfidato a colpi di auditel con la seconda puntata di The Voice Senior. Ma quale delle due trasmissioni avrà avuto la meglio? A riportare i dati sono stati i colleghi di DavideMaggio.it Nella serata di ieri, venerdì 3 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 3.568.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.945.000 spettatori con uno share del 19.1% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ andato in onda ieri sera il ventiquattresimo appuntamento del Gf Vip 6. Il reality di Alfonso Signorini si è sfidato a colpi di auditel con ladi The. Ma quale delle due trasmissioni avrà avuto la meglio? A riportare i dati sono stati i colleghi di DavideMaggio.it Nella serata di ieri, venerdì 3 dicembre 2021, su Rai1 Theha conquistato 3.568.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.945.000 spettatori con uno share del 19.1% (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %) L'articolo proviene da Isa e Chia.

