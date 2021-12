F1 GP Arabia Saudita, Bottas: “Primo obiettivo è il campionato” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Le qualifiche erano molto importanti, ho faticato in FP3 ma i ragazzi hanno completato il lavoro appena in tempo. Il Primo obiettivo è concentrarci sul campionato, Hamilton è ancora in lotta e io no: cercherò di fare il meglio ma allo stesso tempo di godermi la gara”. Queste le parole di Valtteri Bottas, secondo nelle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 al volante della Mercedes. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) “Le qualifiche erano molto importanti, ho faticato in FP3 ma i ragazzi hanno completato il lavoro appena in tempo. Ilè concentrarci sul, Hamilton è ancora in lotta e io no: cercherò di fare il meglio ma allo stesso tempo di godermi la gara”. Queste le parole di Valtteri, secondo nelle qualifiche del Gran Premio dell’di Formula 1 al volante della Mercedes. SportFace.

