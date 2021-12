Direttamente da calcio d’angolo: Calhanoglu porta in vantaggio l’Inter all’Olimpico (Di sabato 4 dicembre 2021) L‘Inter ha sbloccato la super sfida dell’Olimpico. A segno al quarto d’ora ancora lui, Hakan Calhanoglu. Il turco ha battuto un calcio d’angolo, la cui traiettoria si è infilata in rete. Enormi le responsabilità del portiere, Rui Patricio e dei difensori Mancini e Cristante che sul primo palo non hanno intercettato la palla facendola passare. Resta comunque il vantaggio nerazzurro a Roma. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) L‘Inter ha sbloccato la super sfida dell’Olimpico. A segno al quarto d’ora ancora lui, Hakan. Il turco ha battuto un, la cui traiettoria si è infilata in rete. Enormi le responsabilità del portiere, Rui Patricio e dei difensori Mancini e Cristante che sul primo palo non hanno intercettato la palla facendola passare. Resta comunque ilnerazzurro a Roma. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

nonnino37 : Come si fa a prendere un goal direttamente da calcio d'angolo? La Roma sta crescendo polli o calciatori?#RomaInter - YBah96 : RT @gippu1: Accetto smentite, ma la #Roma non subiva una rete direttamente da calcio d'angolo all'Olimpico dal famoso gol di Massimo Palanc… - news24_inter : Direttamente da calcio d’angolo ?? - CarlottaGaia : Che partita era quella in cui Emre segnò direttamente da calcio d’angolo? - JacquesD10_ : @ACMelio direttamente da calcio d'angolo una mozzarella sul primo palo che ha fatto tunnel al maggico patricio -