DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: Perez avanti in Q1, nessuna penalità per Hamilton e multa alla Mercedes (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Terminata la Q1, la classifica finale: 1 Sergio Perez Red Bull Racing1:28.021 1 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.036 1 3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.195 24 Carlos SAINZ Ferrari+0.216 2 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.264 16 Charles LECLERC Ferrari+0.289 2 7 Lando NORRIS McLaren+0.317 2 8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.380 2 9 Lewis Hamilton Mercedes+0.445 2 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.482 2 11 Esteban OCON Alpine+0.731 2 12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.835 213 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.878 2 14 George RUSSELL Williams+0.905 2 15 Fernando ALONSO Alpine+0.923 2 16 Nicholas LATIFI Williams+1.156 2 17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.177 2 18 Lance STROLL Aston Martin+1.347 2 19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.443 3 20 Nikita ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 Terminata la Q1, la classifica finale: 1 SergioRed Bull Racing1:28.021 1 2 Valtteri BOTTAS+0.036 1 3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.195 24 Carlos SAINZ Ferrari+0.216 2 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.264 16 Charles LECLERC Ferrari+0.289 2 7 Lando NORRIS McLaren+0.317 2 8 Pierre GASLY AlphaTauri+0.380 2 9 Lewis+0.445 2 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.482 2 11 Esteban OCON Alpine+0.731 2 12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.835 213 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.878 2 14 George RUSSELL Williams+0.905 2 15 Fernando ALONSO Alpine+0.923 2 16 Nicholas LATIFI Williams+1.156 2 17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.177 2 18 Lance STROLL Aston Martin+1.347 2 19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.443 3 20 Nikita ...

