Dayane Mello torna sui social | il messaggio spiazza i fan Ecco le sue parole

(Di sabato 4 dicembre 2021) La modellata suidopo l’eliminazione a La Fazenda.le sue: “imparare dai miei errori e andare avanti con la mia vita” La showgirlda solo poche ore è stata ufficialmente eliminata dal reality show La Fazenda. La modella ha partecipato al reality show in Brasile, nel suo Paese d’origine. Dopo l’avventura in Italia al Grande Fratello Vip,ha scelto dire nella sua città d’origine per trascorre del tempo con i suoi familiari in Brasile e per affrontare questa nuova avventura televisiva.prima del suo ingresso a La Fazenda è diventata imprenditrice con il suo brand “Dayandyou” dove sta producendo innumerevoli prodotti, in questi ultimi ...