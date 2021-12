Cosa sappiamo di PlayStation Spartacus? Cos’è e quando arriverà il nuovo servizio (Di sabato 4 dicembre 2021) Sony sembra intenzionata a lanciare un nuovo servizio il cui nome in codice è PlayStation Spartacus: scopriamo di Cosa si tratta. Siamo giunti nell’era della consacrazione del mercato del gaming. L’approdo sul mercato di PlayStation prima e quello delle connessioni internet a banda larga poi hanno di fatto allargato l’utenza del mondo dei videogiochi a dismisura. Se fino a qualche anno fa il videogame era un nicchia nella società, oggi si tratta di una parte della cultura popolare, qualCosa che fa parte della nostra vita al pari di televisione e internet. Ciò che blocca la diffusione capillare di questo sistema di intrattenimento è il costo. Per giocare si ha bisogno di un Pc o di una console di nuova generazione i cui costi per molti sono proibitivi: ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 dicembre 2021) Sony sembra intenzionata a lanciare unil cui nome in codice è: scopriamo disi tratta. Siamo giunti nell’era della consacrazione del mercato del gaming. L’approdo sul mercato diprima e quello delle connessioni internet a banda larga poi hanno di fatto allargato l’utenza del mondo dei videogiochi a dismisura. Se fino a qualche anno fa il videogame era un nicchia nella società, oggi si tratta di una parte della cultura popolare, qualche fa parte della nostra vita al pari di televisione e internet. Ciò che blocca la diffusione capillare di questo sistema di intrattenimento è il costo. Per giocare si ha bisogno di un Pc o di una console di nuova generazione i cui costi per molti sono proibitivi: ...

PagellaPolitica : A #Ottoemezzo, Massimo #Cacciari ha sostenuto che al momento «non sappiamo» se il vaccino contro la Covid-19 «sia u… - juventusfc : Natale si avvicina, sappiamo già cosa indossare! ?? Respira la passione per la Juventus anche a Natale ?? ??… - fattoquotidiano : RASSEGNA PER SMEMORATI Cosa c’è nelle carte dell’indagine dei pm di Firenze, dai compensi per Renzi-speaker alla “… - prelemina93 : RT @percepisco: 'Loro sanno... tu sai' 'Ma allora è vero' 'Poi vi spieghiamo cosa abbiamo fatto' 'Appena posso vi racconto tutto' Buona gi… - infoitinterno : Cosa sappiamo su Omicron, e cosa possiamo aspettarci -