Alta Velocità, scontro sulla stazione unica a Lagonegro e rivolta bipartisan dei sindaci del Vallo di Diano (Di sabato 4 dicembre 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal giornalista Lorenzo Peluso. Lo scippo è in atto. Un nuovo interrogativo che assume i contorni di un giallo politico, quanto denunciato dal sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, venuto a conoscenza di un documento di RFI che indica la probabile fermata, unica in Basilicata, della linea Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria a Lagonegro (PZ). Un interlocuzione amichevole con il Consigliere regionale lucano, Francesco Piro, ha fatto venir fuori un documento ufficiale RFI con l'indicazione del territorio della Valle del Noce come probabile luogo dove allocare la stazione ferroviaria. Un'ipotesi questa che naturalmente cancella la possibilità di una sosta nell'area del Vallo di Diano e sconfessa persino al cosiddetta ipotesi ...

