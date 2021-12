Alex Belli vuole vivere Soleil anche fuori dal GF Vip, poi arriva un aereo che manda in crisi la Sorge (Di sabato 4 dicembre 2021) Qualche giorno fa Alex Belli ha confessato a Soleil Sorge di non sapere se riuscirà a frequentarla fuori dal GF Vip. L’attore (che ha ammesso di amare sia Delia che Soleil) non era certo di saper resistere alla “chimica artistica” a telecamere spente. Le cose sono cambiate, perché stamani il ‘man’ a letto con l’amica speciale ha rivelato: “Io non posso essere diverso da quello che sono. Se io vivo un’esperienza del genere, ho delle emozioni e dei sentimenti. Sono convinto di poter gestire le cose. Con te ho trovato dei valori aggiunti. Io e te ci siamo incontrati, voglio portarmi questa cosa anche fuori, a differenza di quello che ti dicevo l’altra volta. Sono serio, io veramente ci credo. Penso che non posso buttare via tutto quello che abbiamo ... Leggi su biccy (Di sabato 4 dicembre 2021) Qualche giorno faha confessato adi non sapere se riuscirà a frequentarladal GF Vip. L’attore (che ha ammesso di amare sia Delia che) non era certo di saper resistere alla “chimica artistica” a telecamere spente. Le cose sono cambiate, perché stamani il ‘man’ a letto con l’amica speciale ha rivelato: “Io non posso essere diverso da quello che sono. Se io vivo un’esperienza del genere, ho delle emozioni e dei sentimenti. Sono convinto di poter gestire le cose. Con te ho trovato dei valori aggiunti. Io e te ci siamo incontrati, voglio portarmi questa cosa, a differenza di quello che ti dicevo l’altra volta. Sono serio, io veramente ci credo. Penso che non posso buttare via tutto quello che abbiamo ...

