WINDTRE | “Soluzioni evolute e sicure con la tecnologia 5G”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Il 5G è in grado di connettere moltissimi dispositivi e di abilitare applicazioni fortemente interconnesse, per questo lazza assume un’importanza ancora maggiore. Sappiamo che un italiano su tre ha affidato la sua vita digitale ae noi sentiamo molto questa responsabilità” lo ha dichiarato Giorgio Gallucci, Head of Technology Information Security di, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, all’evento 5G Italy. “Lo standard di quinta generazione è già più sicuro rispetto ai suoi predecessori, tuttavia, per la grande quantità di terminali connessi e per la criticità e la strategicità dei servizi gestiti, è fondamentale un’ulteriore attenzione, possibile solo attraverso un approccio integrato e di cooperazione, con partnership tra pubblico e privato. Ad esempio, in ambito normativo, per declinare i regolamenti in ...