Veneto, Zaia: “Siamo appesi a un filo: due parametri da zona gialla già superati. I No vax? Non li odio ma vaccinarsi è la soluzione” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Siamo appesi ad un filo… Dei tre parametri fissati per passare in zona gialla, due sono superati: incidenza e percentuale di terapie intensive. Per l’area non critica Siamo all’8 per cento, se dovessimo arrivare al 15 per cento cambieremmo zona. Insomma, Siamo appesi all’occupazione di area medica. Se dovessimo proiettare la media degli ultimi 15 giorni, pian piano arriveremmo anche all’arancione e al rosso, ma il comportamento del virus non è prevedibile”. Le conferenze stampa nella sede della Protezione Civile di Mestre del governatore Veneto Luca Zaia cominciano ad avere un tono più preoccupato, anche se ogni drammaticità viene esclusa. Anzi si spiega che il numero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “ad un… Dei trefissati per passare in, due sono: incidenza e percentuale di terapie intensive. Per l’area non criticaall’8 per cento, se dovessimo arrivare al 15 per cento cambieremmo. Insomma,all’occupazione di area medica. Se dovessimo proiettare la media degli ultimi 15 giorni, pian piano arriveremmo anche all’arancione e al rosso, ma il comportamento del virus non è prevedibile”. Le conferenze stampa nella sede della Protezione Civile di Mestre del governatoreLucacominciano ad avere un tono più preoccupato, anche se ogni drammaticità viene esclusa. Anzi si spiega che il numero ...

