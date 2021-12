Vaccino a braccio finto, 50enne No Vax scoperto dall’infermiera: voleva il Green Pass (Di venerdì 3 dicembre 2021) Va all’Hub per il Vaccino con un braccio finto. Potrebbe sembrare la scena di un film comico ma invece è la triste realtà di quanto accaduto in un centro vaccinale di Biella. Un no vax 50enne per ottenere il Green Pass ha tentato di ingannare gli operatori sanitari presentandosi con un braccio di silicone. Vaccino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Va all’Hub per ilcon un. Potrebbe sembrare la scena di un film comico ma invece è la triste realtà di quanto accaduto in un centro vaccinale di Biella. Un no vaxper ottenere ilha tentato di ingannare gli operatori sanitari presentandosi con undi silicone.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

