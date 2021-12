Un’ex star torna in NCIS 19, l’annuncio di Wilmer Valderrama (video) (Di venerdì 3 dicembre 2021) NCIS 19 ha appena detto addio a Gibbs, nel quarto episodio della stagione, ma potrà contare sul ritorno di Un’ex star della serie, che apparirà nel corso dei prossimi episodi. A confermare che NCIS 19 vedrà un gradito ritorno in scena è una fonte più che autorevole e certamente diretta: Wilmer Valderrama, che interpreta l’agente speciale dell’NCIS Nick Torres nella serie, ha annunciato l’imminente ritorno di un personaggio molto amato dai fan. Lo ha fatto in un recente post su Instagram, con un video girato durante le riprese. L’attore di NCIS 19 sa benissimo di non poter fare apertamente spoiler di quanto sta per accadere, ma decide di rivelare comunque l’identità della collega che ha ritrovato sul set: “Ciao a tutti. Sono qui ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)19 ha appena detto addio a Gibbs, nel quarto episodio della stagione, ma potrà contare sul ritorno didella serie, che apparirà nel corso dei prossimi episodi. A confermare che19 vedrà un gradito ritorno in scena è una fonte più che autorevole e certamente diretta:, che interpreta l’agente speciale dell’Nick Torres nella serie, ha annunciato l’imminente ritorno di un personaggio molto amato dai fan. Lo ha fatto in un recente post su Instagram, con ungirato durante le riprese. L’attore di19 sa benissimo di non poter fare apertamente spoiler di quanto sta per accadere, ma decide di rivelare comunque l’identità della collega che ha ritrovato sul set: “Ciao a tutti. Sono qui ...

Advertising

insecuredoll : non so se sia una cosa negativa o un flex ma ora che 'sto male' tutte le mie ex mi scrivono per starmi vicino nonos… - ddionysusj : mi sento di star vivendo come quando mi lasciai con il mio ex solo che stavolta è tutto ancora più intensificato e… - ridatemialessia : Perché non fare un Gf all star con tutti i migliori ex concorrenti? #gfvip - gilnar76 : Balotelli star in Turchia: beccato a mangiare kebab con un ex calciatore del #Napoli (FOTO) #Forzanapoli… - infoitcultura : Muore a 46 anni in un incidente di lavoro: dramma per l’ex star di X Factor -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ex star Un’ex star torna in NCIS 19, l’annuncio di Wilmer Valderrama (video) OptiMagazine