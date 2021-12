Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 19:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la prendiamo con il covid in primo piano altre persone appartenenti al nucleo familiare del cosiddetto paziente Zero sono risultate positive lo fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli dove è stata esegue l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla ASL di Caserta il professionista rientrato da un viaggio di lavoro in Mozambico e la persona a cui è stata riscontrata la potete vita la variante omicron nel nostro paese questi tre nuovi contatti fanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo della moglie due figli sono quindi complessivamente 7 soggetti in quel stata riscontrata in campagna la variante omicron gli altri tamponi sequenziati quelli relativi ai tuoi compagni di classe del figlio del Prof Se un docente della scuola sono risultati positivi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno la prendiamo con il covid in primo piano altre persone appartenenti al nucleo familiare del cosiddetto paziente Zero sono risultate positive lo fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli dove è stata esegue l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla ASL di Caserta il professionista rientrato da un viaggio di lavoro in Mozambico e la persona a cui è stata riscontrata la potete vita la variante omicron nel nostro paese questi tre nuovi contatti fanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo della moglie due figli sono quindi complessivamente 7 soggetti in quel stata riscontrata in campagna la variante omicron gli altri tamponi sequenziati quelli relativi ai tuoi compagni di classe del figlio del Prof Se un docente della scuola sono risultati positivi ...

