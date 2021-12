Traffico Roma del 03-12-2021 ore 08:30 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverde Roma ho già dove trovarti dalla redazione si sta in coda per un incidente sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della via Ardeatina Che cosa è tra i piedi Boh c’è la Pisana in carreggiata esterna sul teatro Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est è su quest’ultima file tra Largo Passamonti e viale Castrense andando verso San Giovanni e file tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi auto in fila verso l’euro sulla strada per l’aeroporto di Fiumicino tra il raccordo è l’ANSA del Tevere in città prudenza per un incidente avvenuto in Piazza Pio XI è un nome incidente avvenuto in viale Furio Camillo in prossimità di via Muzio Scevola Portuense chiusa per lavori via Virginia Agnelli all’altezza di Piazzale Eugenio Morelli sempre interrotta per problemi tecnici alla stazione di Acilia la linea ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Luceverdeho già dove trovarti dalla redazione si sta in coda per un incidente sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la diramazionesud della via Ardeatina Che cosa è tra i piedi Boh c’è la Pisana in carreggiata esterna sul teatro Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est è su quest’ultima file tra Largo Passamonti e viale Castrense andando verso San Giovanni e file tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi auto in fila verso l’euro sulla strada per l’aeroporto di Fiumicino tra il raccordo è l’ANSA del Tevere in città prudenza per un incidente avvenuto in Piazza Pio XI è un nome incidente avvenuto in viale Furio Camillo in prossimità di via Muzio Scevola Portuense chiusa per lavori via Virginia Agnelli all’altezza di Piazzale Eugenio Morelli sempre interrotta per problemi tecnici alla stazione di Acilia la linea ...

Advertising

dejudicibus : Roma piomba di nuovo nel caos del traffico. Tutta colpa di Brunetta @renatobrunetta ???? - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato viale Togliatti (Casilina-Quinto Publicio), via dei Gordiani - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Nomentana (Romagnoli-piazza Sempione), via delle Isole Curzolane (Valle… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Cavour e lungo Passeggiata del Gianicolo - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via della Magliana (Trullo-viadotto della Magliana) -