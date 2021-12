Sophie Codegoni e Gianmaria si baciano: è la saga delle coppie fake? (VIDEO) (Di venerdì 3 dicembre 2021) I fan del Grande Fratello VIP si affezionano ogni anno ad alcuni concorrenti: che siano due amici o due innamorati poco conto, quella che conta è la veridicità dei sentimenti che provano, quella che nessuno vede, almeno fino a questo momento, negli strani avvicinamenti che si creano in casa. E definirli strani è poco. Consideriamo ad esempio quello che è successo stanotte tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, due che lunedì sera si sono persino schifati al momento delle nomination e che si sono giurati “odio eterno”. Ognuno per la sua strada, questo doveva essere il mood. E Gianmaria si era detto persino felicissimo di tutto quello che stava succedendo, con i nuovi ingressi nel GF VIP che gli avrebbero portato maggiore serenità. Della serie: inizia una nuova fase. Così nuova che ieri sera, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) I fan del Grande Fratello VIP si affezionano ogni anno ad alcuni concorrenti: che siano due amici o due innamorati poco conto, quella che conta è la veridicità dei sentimenti che provano, quella che nessuno vede, almeno fino a questo momento, negli strani avvicinamenti che si creano in casa. E definirli strani è poco. Consideriamo ad esempio quello che è successo stanotte traAntinolfi, due che lunedì sera si sono persino schifati al momentonomination e che si sono giurati “odio eterno”. Ognuno per la sua strada, questo doveva essere il mood. Esi era detto persino felicissimo di tutto quello che stava succedendo, con i nuovi ingressi nel GF VIP che gli avrebbero portato maggiore serenità. Della serie: inizia una nuova fase. Così nuova che ieri sera, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si baciano di nuovo: “Ho fatto un disastro” - infoitcultura : Sophie Codegoni e Soleil Sorge: il colpo di scena che non ti aspetti al GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021/ Sophie Codegoni vs Maria Monsè 'Non c'è feeling tra noi', scoppia il 'letto gate' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, scoppia il letto-gate: Sophie Codegoni: «Con te non c'è feeling» - infoitcultura : Sophie Codegoni a rischio squalifica? Ecco cosa è successo nella Casa del Gf Vip 6 -