Soliti Ignoti, gradito colpo di scena sul finale con Paolo Conticini e Luca Ward (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è conclusa con un colpo di scena la puntata dei Soliti Ignoti - Il ritorno andata in onda il 3 dicembre. In occasione del ritorno al teatro Sistina con 'Mamma Mia!', Amadeus ha accolto in studio due attori molto amati: Luca Ward e Paolo Conticini. Entrambi sono partiti alla grande, raccogliendo una bella somma di montepremi. Peccato che il filotto positivo è durato fino a metà gioco, poiché la situazione si è capovolta completamente. Luca e Paolo, però, non si sono lasciati scalfire dalla caduta e sono riusciti a invertire questa tendenza, arrivando al Parente Misterioso con una bella somma di denaro e un graditissimo colpo di scena che ha fatto esultare Amadeus e tutti gli ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è conclusa con undila puntata dei- Il ritorno andata in onda il 3 dicembre. In occasione del ritorno al teatro Sistina con 'Mamma Mia!', Amadeus ha accolto in studio due attori molto amati:. Entrambi sono partiti alla grande, raccogliendo una bella somma di montepremi. Peccato che il filotto positivo è durato fino a metà gioco, poiché la situazione si è capovolta completamente., però, non si sono lasciati scalfire dalla caduta e sono riusciti a invertire questa tendenza, arrivando al Parente Misterioso con una bella somma di denaro e un graditissimodiche ha fatto esultare Amadeus e tutti gli ...

