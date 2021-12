Seconda scossa di terremoto con epicentro a Sala Consilina (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Una Seconda lieve scossa di terremoto, dopo quella di questa notte, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Sala Consilina, nel Salernitano. Il sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 12.35 ad una profondità di 8 km. Nella notte, invece, all’1.00 si era registrata una prima lieve scossa, sempre con lo stesso epicentro, di magnitudo 2.0. Non si registrano danni a cose o a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Unalievedi, dopo quella di questa notte, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con, nel Salernitano. Il sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 12.35 ad una profondità di 8 km. Nella notte, invece, all’1.00 si era registrata una prima lieve, sempre con lo stesso, di magnitudo 2.0. Non si registrano danni a cose o a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Seconda #Scossa di #Terremoto con epicentro a Sala Consilina ** - ONDANEWSweb : Seconda lieve scossa di terremoto in poche ore con epicentro a Sala Consilina - - Frances80540381 : RT @laperlaneranera: Nuova scossa di terremoto alle isole Eolie: è la seconda in poche ore - lupogrigio111 : RT @laperlaneranera: Nuova scossa di terremoto alle isole Eolie: è la seconda in poche ore - laperlaneranera : Nuova scossa di terremoto alle isole Eolie: è la seconda in poche ore -