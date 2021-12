Rocco Commisso scatenato: “Vlahovic? Non chiusa, campionato poco…” (Di venerdì 3 dicembre 2021) È un Rocco Commisso scatenato quello che si è aperto su diversi (ed importanti) argomenti che riguardano la Fiorentina e più generalmente la Serie A con il caos plusvalenze fortemente sullo sfondo. Le parole di Rocco Commisso Ecco le parole del presidente della Fiorentina a Radio 24: “Se è chiusa la questione? Non siamo ancora alla fine. Di sicuro non mi faccio ricattare da nessuno, né da lui né dai suoi procuratori né da altri E se mi posso tutelare legalmente lo faccio, perché ci sono cose che legali non sono. Non so se andrò alla Juventus, all’Arsenal o chissà dove in tutto il mondo però voglio dire a tutti che la Fiorentina è padrona del suo cartellino, quindi chi vuole il giocatore deve parlare con noi, non con i suoi procuratori. Io sono sempre stato puntuale nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) È unquello che si è aperto su diversi (ed importanti) argomenti che riguardano la Fiorentina e più generalmente la Serie A con il caos plusvalenze fortemente sullo sfondo. Le parole diEcco le parole del presidente della Fiorentina a Radio 24: “Se èla questione? Non siamo ancora alla fine. Di sicuro non mi faccio ricattare da nessuno, né da lui né dai suoi procuratori né da altri E se mi posso tutelare legalmente lo faccio, perché ci sono cose che legali non sono. Non so se andrò alla Juventus, all’Arsenal o chissà dove in tutto il mondo però voglio dire a tutti che la Fiorentina è padrona del suo cartellino, quindi chi vuole il giocatore deve parlare con noi, non con i suoi procuratori. Io sono sempre stato puntuale nei ...

