Retata di medici e infermieri No Vax al lavoro | 281 denunciati in ospedali pubblici e cliniche private

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) I carabinieri del Nas ha scoperto 281e sanitari No vax irregolarmente alnell’ambito di una campagna di verifiche, d’intesa con il ministero della Salute, sul rispetto dell’obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professioni sanitarie” e “operatori di interesse sanitario”. In particolare, i servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l’attività, sebbene privi di vaccinazione anti-Covid. Ad oggi, nel corso di controlli presso 1.609 strutture e centri sanitarie privati sono state verificate ca. 4.900 posizioni relative a, odontoiatri, farmacisti, veterinari,, fisioterapisti e altre figure, accertando 281 ...