Report Assolegno 2021 | edilizia in legno +3% rispetto al 2019 e oltre 3000 realizzazioni

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Buoni segnali arrivano dal settore dell'inche nel 2020 ha fatto registrare una ripartenza più velocead altri settori, a cominciare da quello edile tradizionale, complice anche la messa in moto del comparto residenziale e la spinta europea verso un modello sostenibile dell'abitare. Basti pensare che a fronte di un -15% registrato dal comparto industriale edile, la bioriesce a consolidarsi con una quota di mercato pari al 7% dei permessi per costruire (in linea con il) e un turnover pari a 1.39 miliardi di euro, registrando un +3%al. Questa la fotografia scattata dal Rapportoinrealizzato dal Centro Studi di ...

Advertising

ilgiornale : Report Assolegno 2021: +3% rispetto al 2019 e oltre 3000 realizzazioni. Ripartenza più veloce rispetto al settore e… -

Ultime Notizie dalla rete : Report Assolegno

Il Sannio Quotidiano

Ildi, analizzando la distribuzione geografica , mette in evidenza una novità importante che già l'anno scorso aveva timidamente iniziato a intravedersi: il mercato della bioedilizia ...Ildi, analizzando la distribuzione geografica , mette in evidenza una novità importante che già l'anno scorso aveva timidamente iniziato a intravedersi: il mercato della bioedilizia ...Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Buoni segnali arrivano dal settore dell'edilizia in legno che nel 2020 ha fatto registrare una ripartenza più ...Report Assolegno 2021: +3% rispetto al 2019 e oltre 3000 realizzazioni. Ripartenza più veloce rispetto al settore edile tradizionale. Fenomeno in crescita in Toscana, Marche e Umbria. Angelo Luigi Mar ...