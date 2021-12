Rendiamo l'accesso Ztl un diritto sostanziale per le persone con disabilità: la campagna di Luce!... (Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione della giornata dedicata alla disabilità, Luce! lancia la sua campagna per un telepass unico che garantisca su tutto il territorio nazionale alle persone con disabilità la libera ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) In occasione della giornata dedicata allalancia la suaper un telepass unico che garantisca su tutto il territorio nazionale alleconla libera ...

Advertising

Luce_news : Rendiamo l’accesso Ztl un diritto sostanziale per le persone con disabilità: la campagna di Luce! per il telepass u… - EPortolu : @maurorizzi_mr Aiutiamoli? Rendiamo loro accesso ad acqua potabile e vedi come malattie come tifo, colera,malaria… -