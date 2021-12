Regole e limiti per 12 milioni | come funzionerà il lockdown per i No vax in Germania

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Qualche settimana fa il ministro della Salute tedesco era stato chiaro: «A fine inverno tutti i tedeschi saranno vaccinati, guariti o morti». Parole forti dettate dalla preoccupazione di una curva epidemiologica in salita vertiginosa e che a distanza di giorni ha portato la cancelleria uscente Angela Merkel a prendere una decisione definitiva su un’ipotesi caldeggiata da tempo:per i non vaccinati e, tra due mesi, obbligo vaccinale per tutta la popolazione. «Un provvedimento molto semplice da capire», ha aggiunto il cancelliere Scholz, che dall’8 dicembre entrerà ufficialmente in carica, «i cittadini non si fanno vaccinare abbastanza. Questa e nessun’altra è l’origine della nostra situazione attuale».iltedesco? Scuole aperte e mascherine Con un’incidenza del contagio ancora ...

Super Green Pass e in zona bianca, gialla, arancione e rossa Dal 6 dicembre con il Super Green Pass cambiano un pò di cose. In zona bianca tutte le attività sono aperte e non ci sono...Come verranno regolamentati gli spostamenti tra Regioni per Natale 2021? Tutte le indicazioni e le leggi da rispettare ...