Rai2 | il nuovo direttore può stroncarla o compiere il miracolo Oppure imboscarsi fino a giugno

Massimo Lavatore è il nuovo direttore di Rai2 A giugno 2022 dovrebbero diventare operative le famigerate Direzioni di Genere, ovvero strutture che si occuperanno dei programmi delle reti Rai in maniera orizzontale e non più verticale. Per capirci meglio: Stefano Coletta sarà il nuovo direttore di genere Intrattenimento e quindi si occuperà di programmare gli show su Rai1, Rai2 e Rai3, indistintamente. A settembre, però, il direttore in carica di Rai2, Ludovico Di Meo, si era candidato per diventare il direttore generale di San Marino Rtv, partecipata al 50% dalla Rai, ottenendo il posto. Due giorni fa l'amministratore delegato di viale Mazzini, Carlo Fuortes, ha così nominato Massimo Lavatore nuovo ...

