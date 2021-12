Parco Dora | assolti Giordana e Pasquaretta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Assoluzione per “non aver commesso il fatto” per Paoloe Lucanel processo per il maxischermo montato adurante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid del 3 giugno 2017. L’ex capo di gabinetto e l’ex portavoce della sindaca Chiara Appendino sono dunque risultati estranei a fatti riguardanti la gestione dell’evento. Le accuse erano di invasione di suolo pubblico e all’organizzazione abusiva di spettacoli. Condannati invece a sette mesi, e al pagamento delle spese processuali, Francesco Capra, responsabile della società Multicom Events, e l’architetto Giancarlo Dell’Aquila.“Sono felice, oggi è tornato a splendere il sole nella mia vita: sono stato assolto per non aver commesso il fatto. È stata riconosciuta la mia totale estraneità. Ringrazio il dottor Pacileo per aver ...

TORINO. Assolti per «non aver commesso il fatto». Il Tribunale ha prosciolto Luca Pasquaretta, portavoce dell'ex sindaca Chiara Appendino, e Paolo Giordana, ex capodigabinetto, dalle accuse legate all ...Paolo Giordana e Luca Pasquaretta, ex capo di gabinetto ed ex portavoce della sindaca di Torino Chiara Appendino, sono stati assolti con formula piena - "per non aver commesso il fatto" - dalle accuse ...