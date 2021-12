Non c'è accordo in Cdm: salta il contributo di solidarietà (Di venerdì 3 dicembre 2021) salta la proposta battuta da Draghi in mattinata: il contributo di solidarietà dai rettiti Irpef sopra i 75mila euro non trova l'accordo di centrodestra e Italia Viva. A favore Pd, LeU e M5s, Lo stop in Cdm Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021)la proposta battuta da Draghi in mattinata: ildidai rettiti Irpef sopra i 75mila euro non trova l'di centrodestra e Italia Viva. A favore Pd, LeU e M5s, Lo stop in Cdm

Advertising

Ettore_Rosato : Non si deve escludere il #nucleare di nuova generazione dalla nostra programmazione. Lo ha detto il ministro… - CarloCalenda : Cinque anni fa. Inchiesta di report su accordo USA-UE. Giornalista viene al Ministero e fa domande su OGM, diritti… - graziano_delrio : Non è un accordo tra buoni vicini, è la risposta a chi vuole ogni stato chiuso nel suo recinto. È un’idea di Europa… - EmmaFer54449101 : Comunque avevo criticato Alex per la poca coerenza ma dopo questo discorso di Sole sinceramente ho capito che entra… - alice_561 : @ScalezJunior @PieraBelfanti Una Cunial non entrerà più in parlamento, si chiamano “onorevoli” perché quello dovreb… -