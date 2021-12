Napoli - Atalanta, Canonico: 'Insigne e Fabian Ruiz non ci saranno' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Napoli - "Tra infortuni e covid siamo sotto tempesta" . Nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli - Atalanta , match valevole per la sedicesima giornata di campionato, Luciano Spalletti ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021)- "Tra infortuni e covid siamo sotto tempesta" . Nella conferenza stampa alla vigilia di, match valevole per la sedicesima giornata di campionato, Luciano Spalletti ha ...

Advertising

capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - sscnapoli : ??? #NapoliAtalanta arbitra Mariani di Aprilia. ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di Gian Piero #Gasperini in vista di #Napoli-#Atalanta - Riquelmista10BJ : RT @museodiemozioni: 1984-85 Napoli Atalanta 1-0 gol di Bertoni Maradona recupera palla nella nostra area di rigore e serve sulla fascia, s… -