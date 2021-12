Miriana Trevisan sotto le coperte insieme ad un uomo | ecco di chi si tratta

(Di venerdì 3 dicembre 2021)si è avvicinata in maniera speciale ad un altro concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo di chi siNelle prime battute del reality show targato Mediaset laha costruito un rapporto con Nicola Pisu, il quale è stato eliminato ormai da un paio di settimane. Tuttavia non è stata l’eliminazione a L'articolo proviene da CheSuccede.it.

...in precedenza su di lui? Biagio D'Anelli e il bacio tra Gianmaria e Sophie/ "Limone sentito fino a Cinecittà!" L'altra coppia che si starebbe creando nella Casa è composta dae il ...Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi racconta con occhi romantici la serata con Sophie Codegoni ai suoi coinquilini. Lei intanto si confida con Lulù Selassie e, ammettendo invece di aver commesso un errore: 'Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro'. GFVip, Gianmaria Antinolfi e la serata con Sophie Al Grande Fratello Vip Gianmaria ...Miriana Trevisan si è avvicinata in maniera speciale ad un altro concorrente del Grande Fratello Vip. Scopriamo di chi si tratta ...Sophie Codegoni si è confidata con i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip dopo la notte trascorsa con Gianmaria Antinolfi. I due si sono lasciati ...