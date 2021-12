Marco Mengoni | “Ho avuto covid | prova dura anche per un giovane”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “Hoil, hola febbre molto alta per tanti giorni e dolori muscolari. Non è un’influenza”., in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, racconta la sua esperienza da malato di. “Non hopaura di non potercela fare, ma mi sono messo nei panni di chi non ha 32 anni e non è in salute come me”, dice il cantante. “Sono un, ma il virus mi ha messo ae per tanti giorni e ho impiegato un mese e mezzo” per la ripresa. “C’è il vaccino, bisogna usarlo. E bisogna mantenere gli accorgimenti che abbiamo seguito finora: igienizzare le mani, usare la mascherina, osservare il distanziamento”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'Ho avuto il covid, ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni e dolori muscolari. Non è un'influenza'., in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, racconta la sua esperienza da malato di covid. 'Non ho avuto paura di non potercela fare, ma mi sono messo nei panni di chi non ha 32 ..."Sono stato malissimo, ho avuto la febbre alta e forti dolori alle ossa per diversi giorni. Non ho mai avuto paura di morire, ma ho pensato ...