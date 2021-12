LIVE Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2021 in DIRETTA: Greta Laurent si ferma in semifinale! Federico Pellegrino fuori nei quarti (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31: Si stacca dalle migliori nel rettilineo finale Greta Laurent che si deve accontentare del quinto posto ed è eliminata. Peccato perchè passano sia la terza che la quarta di questa seconda batteria Vince Dahlqvist davanti a Ribom. Terzo posto per Brennan e quarto per Lampic che si qualificano per la finale 13.29: Haegstrom cade ed è fuori, Lampic rompe il bastone 13.27: E’ il momento di Greta Laurent che va a caccia di un posto in finale! Al via nella seconda semifinale Dahlqvist (Swe), Haegstrom (Swe), Lampic (Slol), Laurent (Ita), Ribom (Swe), Brennan (Usa) 13.26: Rimonta finale della statunitense Diggins che batte T. Weng proprio al traguardo, sono entrambe in finale. Faehndrich e Falla sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31: Si stacca dalle migliori nel rettilineo finaleche si deve accontentare del quinto posto ed è eliminata. Peccato perchè passano sia la terza che la quarta di questa seconda batteria Vince Dahlqvist davanti a Ribom. Terzo posto per Brennan e quarto per Lampic che si qualificano per la finale 13.29: Haegstrom cade ed è, Lampic rompe il bastone 13.27: E’ il momento diche va a caccia di un posto in finale! Al via nella seconda semifinale Dahlqvist (Swe), Haegstrom (Swe), Lampic (Slol),(Ita), Ribom (Swe), Brennan (Usa) 13.26: Rimonta finale della statunitense Diggins che batte T. Weng proprio al traguardo, sono entrambe in finale. Faehndrich e Falla sono ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sport Invernali risultati 3 dicembre in DIRETTA: Greta Laurent parte forte nella sprint di sci di fondo -… - Eurosport_IT : In attesa dello sci alpino nel tardo pomeriggio non mancano di certo gli appuntamenti con gli sport invernali: si p… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, super-G maschile venerdì Beaver Creek 2021 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Sci alpino discesa libera femminile Lake Louise 2021 in DIRETTA - #alpino #discesa #libera #femminile - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE! Paris fuori, sfida Mayer-Odermatt per la leader nel superG di Beaver… -