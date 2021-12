LIVE Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino punta in alto. Eliminata nei quarti Ganz (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40: Ora al via la terza batteria con Hagstroem (Nor), L. Weng (Nor), Harsem (Nor), Matsokina (Rus), Fink (Ger), Brocard (Ita) 12.39: La svizzera Faehndrich si conferma il gran forma e vince la seconda batteria battendo la norvegese Falla. Brennan e Stenseth sono ripescabili al momento 12.34: Queste le protagoniste del secondo quarto: Faehndrich (Sui), Brennan (Usa), Hansson (Swe), Falla (Nor), Stenseth (Nor), Alnaes (Nor) 12.33: Niente da fare per Caterina Ganz che chiude al quinto posto e dunque è Eliminata. Vince Diggins davanti a T. Weng, terzo posto per Kern, quarto per Janatova 12.27: Caterina Ganz sarà la protagonista della prima serie assieme a T. Weng (Nor), Kern (Usa), Diggins (Usa), Janatova (Cze), Kahara (Fin) 12.24: Questi i protagonisti della ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40: Ora al via la terza batteria con Hagstroem (Nor), L. Weng (Nor), Harsem (Nor), Matsokina (Rus), Fink (Ger), Brocard (Ita) 12.39: La svizzera Faehndrich si conferma il gran forma e vince la seconda batteria battendo la norvegese Falla. Brennan e Stenseth sono ripescabili al momento 12.34: Queste le protagoniste del secondo quarto: Faehndrich (Sui), Brennan (Usa), Hansson (Swe), Falla (Nor), Stenseth (Nor), Alnaes (Nor) 12.33: Niente da fare per Caterinache chiude al quinto posto e dunque è. Vince Diggins davanti a T. Weng, terzo posto per Kern, quarto per Janatova 12.27: Caterinasarà la protagonista della prima serie assieme a T. Weng (Nor), Kern (Usa), Diggins (Usa), Janatova (Cze), Kahara (Fin) 12.24: Questi i protagonisti della ...

