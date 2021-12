Le incognite europee

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Unione europea deve affrontare nei prossimi mesi, oltre che la recente recrudescenza della pandemia, l’incremento dell’inflazione che, per quanto ritenuto da molti transitorio, continua a crescere. Nello stesso tempo la discussione attorno alla sorte del Patto di stabilità, che dovrebbe rientrare in funzione dal 1 gennaio 2023, diventa sempre più decisiva per il futuro dell’Unione. E su questo secondo aspetto molto dipende dalle scelte concrete che assumerà il nuovo governo tedesco basato sull’alleanza del “semaforo”. Intanto il 24 novembre la Commissione europea ha avviato il ciclo del semestre europeo 2022 per il coordinamento delle politiche economiche nell’ambito dell’Unione. Scorrendo il comunicato emesso lo stesso giorno da parte della Commissione si ha l’impressione di un tranquillo ottimismo appena increspato da qualche preoccupazione sull’andamento dell’economia nei ...