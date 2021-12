La Cri comitato di Tarquinia in piazza per la vendita dei panettoni solidali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tarquinia – La Croce Rossa Italiana comitato di Tarquinia sarà in piazza Cavour sabato 4, dalle ore 15, e domenica 5 dicembre, per tutto il giorno, per la vendita dei panettoni solidali della Cri realizzati con il prezioso contributo di Lidl Italia. “Il ricavato della vendita dei panettoni contribuirà a finanziare le nostre numerose attività, quali il supporto alle persone bisognose e le iniziative di tutela e prevenzione della salute che svolgiamo costantemente sul territorio tarquiniese – affermano i volontari -. Con un’offerta minima di 10 euro si potrà, non solo acquistare un delizioso panettone confezionato in una busta regalo, ma sopratutto portare un sorriso dove non c’è. Un piccolo gesto, per un grande aiuto. Ci auguriamo una ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)– La Croce Rossa Italianadisarà inCavour sabato 4, dalle ore 15, e domenica 5 dicembre, per tutto il giorno, per ladeidella Cri realizzati con il prezioso contributo di Lidl Italia. “Il ricavato delladeicontribuirà a finanziare le nostre numerose attività, quali il supporto alle persone bisognose e le iniziative di tutela e prevenzione della salute che svolgiamo costantemente sul territorio tarquiniese – affermano i volontari -. Con un’offerta minima di 10 euro si potrà, non solo acquistare un delizioso panettone confezionato in una busta regalo, ma sopratutto portare un sorriso dove non c’è. Un piccolo gesto, per un grande aiuto. Ci auguriamo una ...

Advertising

0766news_TripTv : ?? La CRI comitato di Tarquinia in piazza per la vendita dei panettoni solidali ???? Leggi l'articolo ??… - redontuscia : #Tarquinia La CRI comitato di Tarquinia in piazza per la vendita dei panettoni solidali - tusciatimes : La CRI comitato di Tarquinia in piazza per la vendita dei panettoni solidali - ssndrmrs1223 : RT @CRIMoncalieri: Domenica 28 Novembre 2021 CRI MONCALIERI IN FESTA Nella giornata di ieri la Croce Rossa Italiana - Comitato di Monca… - CRIMoncalieri : Domenica 28 Novembre 2021 CRI MONCALIERI IN FESTA Nella giornata di ieri la Croce Rossa Italiana - Comitato di… -