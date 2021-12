Kate Middleton, la sua blusa paisley è perfetta per le occasioni formali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ormai lo sappiamo: ad ogni uscita pubblica Kate Middleton detta legge in fatto di moda, con i suoi outfit sempre impeccabili, degni di una vera principessa. E anche con la sua ultima apparizione ha stupito tutti con un look che si discosta leggermente dagli abiti bon ton e colorati con cui siamo abituati a vederla. In occasione dell’inaugurazione della mostra Fabergé in London: Romance to Revolution, al V&A Museum di Londra, la Duchessa di Cambridge ha indossato una camicia dallo stile retrò. Una blusa Ralph Lauren dalla fantasia paisley sui toni dei rosso, blu e verde, impreziosita da un fiocco sul colletto, che la Duchessa porta annodato come se fosse una cravatta. Non è la prima volta che la vediamo con questo tipo di camicia, chiamato pussy bow: come dimenticare il modello color ciclamino di Gucci che ha ... Leggi su diredonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ormai lo sappiamo: ad ogni uscita pubblicadetta legge in fatto di moda, con i suoi outfit sempre impeccabili, degni di una vera principessa. E anche con la sua ultima apparizione ha stupito tutti con un look che si discosta leggermente dagli abiti bon ton e colorati con cui siamo abituati a vederla. In occasione dell’inaugurazione della mostra Fabergé in London: Romance to Revolution, al V&A Museum di Londra, la Duchessa di Cambridge ha indossato una camicia dallo stile retrò. UnaRalph Lauren dalla fantasiasui toni dei rosso, blu e verde, impreziosita da un fiocco sul colletto, che la Duchessa porta annodato come se fosse una cravatta. Non è la prima volta che la vediamo con questo tipo di camicia, chiamato pussy bow: come dimenticare il modello color ciclamino di Gucci che ha ...

