In questi anni gli Iraniani hanno avuto tanti motivi per scendere in strada a protestare: la mala gestione della cosa pubblica, la corruzione, il carovita, la repressione. Nella Repubblica islamica dell'Iran le manifestazioni di piazza non fanno però riferimento a quei movimenti di sinistra che contribuirono a rovesciare la monarchia: all'indomani della Rivoluzione del 1979 chi ne faceva parte fu imprigionato e condannato a morte, oppure costretto a lasciare il paese. «La sinistra fu privata dell'opportunità di condurre politica attiva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Iran per Iran: Casa Bianca, su nucleare da Teheran nessuna proposta costruttiva New York, 03 dic 21:11 - Gli Stati Uniti considerano che da parte iraniana non è giunta "nessuna proposta costruttiva" nell'ambito dei negoziati in corso a Vienna per il ripristino del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), l'accordo sul nucleare pattuito nel 2015 da cui gli Usa sono usciti nel 2018. E' quanto ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Jen ...

Cosa è successo nel 1979, l'anno della guerra dell'Islam all'Occidente Il 31 marzo Khomeini supera a gonfie vele il referendum popolare che aveva indetto per ottenere una conferma a valanga e il primo aprile viene proclamata la Repubblica islamica dell' Iran . L'...

Iran, per una mappa dei movimenti | il manifesto Il Manifesto Shadi Harouni – The Owl’s Made a Nest on the Ruins of the Heart La galleria Tiziana Di Caro inaugura The Owl’s Made a Nest on the Ruins of the Heart [Il gufo ha fatto il nido sulle rovine del cuore] seconda mostra personale nei suoi spazi di Shadi Harouni (Hamedan ...

Il ministro libanese anti-Golfo lascia. Ma la «soluzione» la dà Macron Kordahi si dimette dopo la crisi diplomatica con i sauditi. E mentre il paese dei Cedri sprofonda nell'inflazione e la svalutazione della lira, il presidente francese Macron a Doha vende 17 miliardi i ...

