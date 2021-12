Inzaghi | riecco la Roma Dal campo alla panchina | tutti i derby di Simone

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi riecco

La Gazzetta dello Sport

Il tecnico nerazzurro si prepara ad affrontare i giallorossi dopo averli sfidati in più di un'occasione con la Lazio, sia da giocatore che da allenatore. Ecco com'è andata in passato...Sala in mediana, con Maggiore da mezzala. Davanti verso la panchina inizialmente Nzola per ...ha provato ancora Joaquin Correa con Lautaro, possibile dunque un turno di riposo per Dzeko. ...MILAN – Rotazioni in chiave Liverpool per il Milan, che è pronto a cambiare giocatori in ogni reparto rispetto alla sfida col Genoa. In difesa pronta la coppia Tomori-Romagnoli senza Kjaer, mentre in ...Verso il rientro Alessandro Bastoni al centro della difesa dell’Inter (così Inzaghi ha parlato dell’emergenza difensiva), con Skriniar e Dimarco ai suoi lati. A centrocampo riecco Barella, davanti tor ...