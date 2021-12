I virologi rivelano | “La pandemia forse sta finendo”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) I primi in Italia a guardare il prossimo futuro con un po’ di ottimismo sono stati sia il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova sia il professor Francesco Vaia direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma. In una recentissima intervista rilasciata al Giornale Crisanti, davanti ai dati riguardanti la variante Omicron, ha dichiarato che questa variante non sembra essere una mutazione in grado di preoccupare seriamente i. I sintomi sono diversi e anche più lievi, soprattutto nei Paesi dove è stato completato il ciclo vaccinale da un’alta percentuale della popolazione. Lo scienziato ha aggiunto che indubbiamente saranno necessarie diverse settimane prima di poter avere dati utili per capire e valutare gli effetti sui vaccinati, stando però a quanto riscontrato fino ad oggi, si può ben sperare. Rispondendo ad alcune domande poste dai ...

Ultime Notizie dalla rete : virologi rivelano

Le rivelazioni sul tenore della sintomatologia arrivano da interviste alocali che però ... e comunque molte sintomatologie gravi (e successivi decessi) sicon un ritardo. Nonostante ......Documenti checome la EcoHealt Alliance, negli anni precedenti, abbia chiesto alla NIH finanziamenti per potenziare virus pericolosi per l'uomo. Nell'ambito di questi esperimenti, i...I primi in Italia a guardare il prossimo futuro con un po’ di ottimismo sono stati sia il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova sia il professor Francesco Vaia direttore de ...Il professor Granot ha affermato inoltre che probabilmente il virus rimarrà per molti anni in circolazione con nuove varianti, ma non al livello di pandemia. Nonostante le positive notizie e sensazion ...