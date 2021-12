Fiorentina, Distefano: 'L'esordio in Serie A emozione indescrivibile' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Quello con la Sampdoria " sicuramente è stato un esordio inaspettato. Quando sono andato sotto la curva ' Fiesole ' a riscaldarmi mi è sembrato un sogno, quello che sognavo sempre da quando sono qui, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Quello con la Sampdoria " sicuramente è stato uninaspettato. Quando sono andato sotto la curva ' Fiesole ' a riscaldarmi mi è sembrato un sogno, quello che sognavo sempre da quando sono qui, ...

Advertising

sportli26181512 : #Fiorentina, #Distefano: 'L'esordio in Serie A emozione indescrivibile': Il giovane attaccante dei Viola ha parlato… - Fiorentinanews : Distefano: “La Fiorentina è la mia seconda famiglia. Quando Italiano mi ha chiamato per entrare in campo…” - FiorentinaUno : DISTEFANO: 'Esordio inaspettato e un'emozione incredibile. La Fiorentina per me è una seconda famiglia. Vlahovic? M… - violanews : Tutte le emozioni del giovane classe 2003 fresco di esordio con la maglia viola - canteraviolacom : #Fiorentina, Distefano: 'Esordio, che emozione! Ringrazio Venuti' -