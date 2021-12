Filiera efficiente ed organizzata, il segreto di Conou per Circular economy (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Ogni goccia delle 200.000 tonnellate di olio minerale usato che raccogliamo all’anno viene rigenerata. Il nostro modello organizzativo, composto da 63 concessionari, oltre 1.000 dipendenti e impianti di riconversione dei rifiuti in nuove risorse, ci permette di essere un esempio di economia circolare in tutta Europa, sfioriamo il 100%”. A dirlo è il Presidente del Consorzio nazionale degli oli minerali usati (Conou), Riccardo Piunti, parlando a margine del suo intervento al dibattito di Eprtalks ‘Imprese e sostenibilità’, svoltosi al Mi.Co di Milano durante la seconda edizione di Connext, la due giorni organizzata da Confindustria e dedicata al mondo del business. Piunti ha proseguito spiegando come anche il Consorzio, come molte altre aziende, sia impegnato nella redazione di rapporti di sostenibilità e nell’offrire una comunicazione mirata alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Ogni goccia delle 200.000 tonnellate di olio minerale usato che raccogliamo all’anno viene rigenerata. Il nostro modello organizzativo, composto da 63 concessionari, oltre 1.000 dipendenti e impianti di riconversione dei rifiuti in nuove risorse, ci permette di essere un esempio di economia circolare in tutta Europa, sfioriamo il 100%”. A dirlo è il Presidente del Consorzio nazionale degli oli minerali usati (), Riccardo Piunti, parlando a margine del suo intervento al dibattito di Eprtalks ‘Imprese e sostenibilità’, svoltosi al Mi.Co di Milano durante la seconda edizione di Connext, la due giornida Confindustria e dedicata al mondo del business. Piunti ha proseguito spiegando come anche il Consorzio, come molte altre aziende, sia impegnato nella redazione di rapporti di sostenibilità e nell’offrire una comunicazione mirata alla ...

