F 1 | Gp Arabia Saudita | Hamilton guida prime libere davanti a Verstappen

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sesto tempo per Carlos Sainza Charles Leclerc JEDDAH () - Lewisla prima sessione didel Gran Premio dell', penultimo appuntamento del ...

Sesto tempo per Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc JEDDAH () - Lewis Hamilton guida la prima sessione di libere del Gran Premio dell', penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota anglo - caraibico della Mercedes ...Lewis Hamilton è risultato il più veloce nella prime prove libere del Gp dell', penultima prova del Mondiale di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Jeddah. Il britannico con il tempo di 1'29"786 ha preceduto con la Mercedes di appena 56 millesimi la ...FP1, Gp Arabia Saudita: Lewis Hamilton ha registrato il miglior tempo battendo il suo rivale al titolo Max Verstappen nella prima prova libera in assoluto al Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il sette ...56 millesimi di secondo: questo è il distacco tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nelle prime prove libere del Gran Premio d'Arabia Saudita. Il sette volte campione del mondo della Mercedes è riuscito ...