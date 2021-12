Errori di comunicazione e poca fiducia nel governo: perché la Slovenia è terreno fertile per i no vax (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il piccolo Stato è stato indicato da molti nelle scorse settimane come uno tra i più grandi focolai Covid in Europa. Il virus a novembre ha colpito fortemente un Paese in cui è presente un basso tasso di vaccinati che ha portato gli ospedali sull’orlo del collasso Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il piccolo Stato è stato indicato da molti nelle scorse settimane come uno tra i più grandi focolai Covid in Europa. Il virus a novembre ha colpito fortemente un Paese in cui è presente un basso tasso di vaccinati che ha portato gli ospedali sull’orlo del collasso

Advertising

SonoStefanoIT : @MPenikas @BPezzano @IlConteIT @jokervilma @APatrignan @NapolitanoIda @Gio2020Gio @is_amazon @ferrandomau @giuno55… - Twitty783 : RT @RossEleven: “Ci dobbiamo vaccinare per gli altri” è stato uno degli errori più macroscopici della comunicazione del governo. Ci si vacc… - RossEleven : “Ci dobbiamo vaccinare per gli altri” è stato uno degli errori più macroscopici della comunicazione del governo. Ci… - IvanaRicci2 : RT @diblaOriginal: @NicolaPorro Con questa frase dai degli idioti ai no vax. Finalmente! Praticamente è GIUSTO vaccinarsi ma giustifichi ch… - Giusepp73435001 : @vigliottienzo1 @Claudio035210 Durano 3 anni,in emergenza si è fatto prima, quindi non dovrebbe chiamarsi vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Errori comunicazione A Letta resta poco in mano ... incapacità, errori. Nulla di nuovo: un destino per vari aspetti simile toccò all'uomo del loden, il Mario Monti strabenedetto dai mezzi di comunicazione quando approdò a palazzo Chigi. Oggi Letta ...

L'addio del portavoce di Merkel fatto a sua immagine e somiglianza Uno dei pochi errori che gli vengono attribuiti è la comunicazione ufficiale al vertice del 2012. L'allora presidente italiano Mario Monti aveva incontrato i giornalisti prima della delegazione ...

Cassis? "Attenzione alla comunicazione" RSI.ch Informazione Definizione agevolata avvisi bonari, nuove istruzioni operative Prorogati anche i termini di presentazione dell’autodichiarazione per l’accesso alla definizione agevolata avvisi bonari ...

Ispettori Ministero confermano: “In FVG errori nel calcolo dei posti letto di terapia intensiva” Dopo le polemiche tra Regione e anestesisti, il ministero invia i suoi ispettori che rilevano criticità. A Palmanova risultano, secondo gli ispettori, 8 posti letto di Medicina d’urgenza codificati co ...

... incapacità,. Nulla di nuovo: un destino per vari aspetti simile toccò all'uomo del loden, il Mario Monti strabenedetto dai mezzi diquando approdò a palazzo Chigi. Oggi Letta ...Uno dei pochiche gli vengono attribuiti è laufficiale al vertice del 2012. L'allora presidente italiano Mario Monti aveva incontrato i giornalisti prima della delegazione ...Prorogati anche i termini di presentazione dell’autodichiarazione per l’accesso alla definizione agevolata avvisi bonari ...Dopo le polemiche tra Regione e anestesisti, il ministero invia i suoi ispettori che rilevano criticità. A Palmanova risultano, secondo gli ispettori, 8 posti letto di Medicina d’urgenza codificati co ...