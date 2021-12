De Zerbi, come sta andando la sua avventura allo Shakhtar? (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha concluso la prima parte della sua prima stagione alla guida dello Shakhtar Donetsk. In questo momento, nonostante le normali problematiche del primo anno, l’allenatore italiano sta svolgendo un grande lavoro in Ucraina. In campionato la squadra di Donetsk è prima in classifica. Per ora sono quattordici le vittorie, due i pareggi e una sola sconfitta ad Agosto (immeritata) contro l’Oleksandria. In Europa le cose non sono andate per niente bene a livello di risultati, gli arancioneri hanno ottenuto un solo punto nella sfida casalinga contro l’Inter di Simone Inzaghi. De Zerbi, i pregi del suo Shakhtar Donetsk L’idea di gioco del tecnico italiano si sposa perfettamente con le caratteristiche della rosa ucraina. Tanti giocatori di qualità, rapidi, tecnici e predisposti ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex allenatore del Sassuolo, Roberto De, ha concluso la prima parte della sua prima stagione alla guida delloDonetsk. In questo momento, nonostante le normali problematiche del primo anno, l’allenatore italiano sta svolgendo un grande lavoro in Ucraina. In campionato la squadra di Donetsk è prima in classifica. Per ora sono quattordici le vittorie, due i pareggi e una sola sconfitta ad Agosto (immeritata) contro l’Oleksandria. In Europa le cose non sono andate per niente bene a livello di risultati, gli arancioneri hanno ottenuto un solo punto nella sfida casalinga contro l’Inter di Simone Inzaghi. De, i pregi del suoDonetsk L’idea di gioco del tecnico italiano si sposa perfettamente con le caratteristiche della rosa ucraina. Tanti giocatori di qualità, rapidi, tecnici e predisposti ...

