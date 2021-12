Davide Giri ucciso a New York: il dottorando italiano della Columbia è stato accoltellato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Giri, 30 anni, è stato accoltellato all’addome. Poco dopo, nella stessa zona è stato ferito anche un turista italiano, identificato dai media Usa come Robert Malastina. Arrestato un 25enne con precedenti: farebbe parte di una gang Leggi su corriere (Di venerdì 3 dicembre 2021), 30 anni, èall’addome. Poco dopo, nella stessa zona èferito anche un turista, identificato dai media Usa come Robert Malastina. Arreun 25enne con precedenti: farebbe parte di una gang

