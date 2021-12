Cristiano Ronaldo snobbato da un suo ex compagno: le parole! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al centrocampista Toni Kross, è stato chiesto di dichiarare chi secondo lui, sono stati i migliori giocatori della storia dei Blancos. Toni KrossDi seguito le scelte del centrocampista: “Il mio Epic Five avrà ovviamente un portiere, quindi un 1-2-1 – è molto importante per me avere due centrocampisti. “Il mio portiere è Iker Casillas, devo sceglierlo, non conosco nessun altro portiere del Real Madrid come lui da quando sono nato. “Devo scegliere Iker e ho avuto il piacere di giocare un po’ con lui ed era un portiere molto speciale. Ha poi proseguito: “La mia prima scelta per la difesa è Roberto Carlos; un difensore che era molto più di un semplice difensore. Ha segnato tantissimi gol con il suo fantastico sinistro ed è anche un bravo ragazzo che ogni tanto viaggia con noi e con la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al centrocampista Toni Kross, è stato chiesto di dichiarare chi secondo lui, sono stati i migliori giocatori della storia dei Blancos. Toni KrossDi seguito le scelte del centrocampista: “Il mio Epic Five avrà ovviamente un portiere, quindi un 1-2-1 – è molto importante per me avere due centrocampisti. “Il mio portiere è Iker Casillas, devo sceglierlo, non conosco nessun altro portiere del Real Madrid come lui da quando sono nato. “Devo scegliere Iker e ho avuto il piacere di giocare un po’ con lui ed era un portiere molto speciale. Ha poi proseguito: “La mia prima scelta per la difesa è Roberto Carlos; un difensore che era molto più di un semplice difensore. Ha segnato tantissimi gol con il suo fantastico sinistro ed è anche un bravo ragazzo che ogni tanto viaggia con noi e con la ...

