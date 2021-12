Choc Alex Belli su Soleil Sorge | “Ci sentiamo in colpa

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sebbeneammetta di provare qualcosa di più della semplice amicizia, che ha perso l'equilibrio,sembra essere sempre più diffidente nei suoi confronti. I due hanno litigato ieri sera, e la Gieffina ha anche lasciato intendere cheaveva raggiunto un accordo con Delia Duran per fare finti paparazzi e teatro di gossip. Leggi anche:mette all'angolo: "So tutto"“io e te dobbiamo sentirci inse ci amiamo?” #gfvip pic.twitter.com/jSAJUr2vNG — Heos? (@Auro 27) December 2, 2021 Quella notte, l'attore di CentoVetrine ha abbracciato il suo amico speciale e ha rilasciato una dichiarazione molto forte: "Se ci amiamo, io e te ci sentiremo sicuramente ...

Advertising

NelNomedi_Day : Ma scusate io scioccata ma nn era Alex belli quello k diceva a Davide:“we ciccio io quella li l ho già sgamata,ques… - infoitcultura : Mila Suarez, l'ex fidanzata di Alex Belli, rivelazione choc: 'Lui lascerà Delia Duran, le usa tutte' - alex_antony17 : RT @Valenti44837922: 'Bisogna punire i pensionati che rifiutano di obbedire'. Le parole choc del parassita Cofferati - mattino5 : 'Soleil sono innamorato di te' La dichiarazione choc di Alex Belli all'alba di questa mattina ?? #Mattino5 - zazoomblog : Bomba GF Vip Alex Belli tradisce Soleil e la massacra tra le braccia di un’altra donna nella notte Ecco chi è. Fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Alex

"Non ho ricordi di quei momenti" spiegariferendosi a quell'istante in cui ha ucciso il padre - "Ero completamente sotto." Georges Seurat, inventò il puntinismo/ Si schierò contro la "...Ed intanto proprio stanotte è arrivato il colpo di scena con la ritrovata pace tra Soleil ee la nuova dichiarazione del "man del game": " Che colpa abbiamo se ci siamo innamorati?" . Soleil ...Brutto scivolone per Katia Ricciarelli che ha usato un'espressione che non è affatto piaciuta a molti seguaci del Grande Fratello Vip. La cantante, in camera con Soleil Sorge e ..."Non ho mai smesso di volergli bene, ma sin da quando ero piccolo ho vissuto i suoi gesti violenti nei confronti miei, di mia madre e di mio fratello” ...