Caro bollette, contributo di solidarietà dai ricchi: la proposta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Caro bollette, per fronteggiare quella che potrebbe essere una vera e propria emergenza arriva l'idea dall'area di governo Il Caro bollette di luce e gas con i consumi aumentano moltissimo nella stagione invernale, è un tema caldo del governo. L'AdnKronos lancia la notizia che sul tavolo della cabina di regia è arrivata una proposta. Foto FacebookA sostenerla è direttamente il capo del governo Mario Draghi su proposta dei sindacati e riguarda un contributo da parte dei cittadini che contribuiscono con un reddito oltre i 75mila euro annui. Si tratterebbe di un contributo pari allo 0,2% per un totale di 248 milioni. Durante la riunione il premier avrebbe chiesto ai capidelegazione dei partiti di esprimersi su quanto sostenuto dai ...

