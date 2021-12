Biathlon, start list staffetta maschile Oestersund 2 2021: orari, pettorali di partenza e italiani in gara (Di venerdì 3 dicembre 2021) La start list della staffetta maschile a Oestersund 2 2021 nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Il team Italia è pronto a provare ad andare a podio, ma sarà complicatissimo contro delle corazzate: andiamo a scoprire gli orari, i pettorali di partenza e gli italiani in gara. Gli azzurri al via sono Bormolini, Giacomel, Hofer e Windisch, in quest’ordine nel corso della staffetta, appuntamento alle ore 15.10 di sabato 4 dicembre. 1 NOR – NORWAY 1 1-1 r LAEGREID Sturla Holm 1-2 g BOE Tarjei 1-3 y BOE Johannes Thingnes 1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 2 SWE – SWEDEN 2-1 r FEMLING Peppe 2-2 g NELIN Jesper 2-3 y PONSILUOMA Martin 2-4 b SAMUELSSON Sebastian 3 FRA – ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladellanella tappa di Coppa del Mondo di. Il team Italia è pronto a provare ad andare a podio, ma sarà complicatissimo contro delle corazzate: andiamo a scoprire gli, idie gliin. Gli azzurri al via sono Bormolini, Giacomel, Hofer e Windisch, in quest’ordine nel corso della, appuntamento alle ore 15.10 di sabato 4 dicembre. 1 NOR – NORWAY 1 1-1 r LAEGREID Sturla Holm 1-2 g BOE Tarjei 1-3 y BOE Johannes Thingnes 1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 2 SWE – SWEDEN 2-1 r FEMLING Peppe 2-2 g NELIN Jesper 2-3 y PONSILUOMA Martin 2-4 b SAMUELSSON Sebastian 3 FRA – ...

