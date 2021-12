Beautiful: Un errore fatale per Zende, ecco cosa succede (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succede per l’appuntamento di oggi, della nostra amata soap opera americana. Anche oggi, 3 dicembre, abbiamo modo di assistere ad un nuovo ed interessante appuntamento per quanto riguarda Beautiful. Ma vediamo di capire che cosa succede a Zende, che sembra commettere un passo falso molto importante, o meglio il destino per lui! LEGGI ANCHE —> Una vita: Camino e Maite hanno la sua benedizione Iniziamo con il dire che Carter è sempre più vicino alla sua amata Zoe, che però non contraccambia con lo stesso affetto dell’avvocato. Zende: l’errore sfortunato La giovane modella infatti è molto indecisa, ma tra di loro c’è anche Zende che è tornato da Los Angeles e sembra molto interessato a ... Leggi su formatonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme cheper l’appuntamento di oggi, della nostra amata soap opera americana. Anche oggi, 3 dicembre, abbiamo modo di assistere ad un nuovo ed interessante appuntamento per quanto riguarda. Ma vediamo di capire che, che sembra commettere un passo falso molto importante, o meglio il destino per lui! LEGGI ANCHE —> Una vita: Camino e Maite hanno la sua benedizione Iniziamo con il dire che Carter è sempre più vicino alla sua amata Zoe, che però non contraccambia con lo stesso affetto dell’avvocato.: l’sfortunato La giovane modella infatti è molto indecisa, ma tra di loro c’è ancheche è tornato da Los Angeles e sembra molto interessato a ...

