Ascolti tv 2 dicembre 2021: Gassmann saldamente al comando, Zelig cala, terzo Del Debbio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti al programma comico di Canale5 e al talk show di Rete4 Continua la cavalcata entusiasmante di Un Professore su Rai1, che ieri sera ha fatto il 22,2% con 4,653 milioni d’italiani collegati, così suddivisi: primo episodio 21,02% e 4,868 milioni, secondo episodio 23,56% e 4,452 milioni. Giovedì scorso la fiction con Alessandro Gassmann aveva portato a casa il 22% e 4,625 milioni, quindi si mantengono costanti gli affezionati. Medaglia d’argento per Zelig su Canale5 che cala al 19,51% e 3,415 milioni di contatti. Settimana scorsa, infatti, il programma comico con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada aveva raccolto il 21,49% e 3,872 milioni. Terza piazza per il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 5,79% e 948 mila telespettatori. Sette giorni fa il programma di Paolo Del ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 3 dicembre 2021)tv: la fiction di Rai1 davanti al programma comico di Canale5 e al talk show di Rete4 Continua la cavalcata entusiasmante di Un Professore su Rai1, che ieri sera ha fatto il 22,2% con 4,653 milioni d’italiani collegati, così suddivisi: primo episodio 21,02% e 4,868 milioni, secondo episodio 23,56% e 4,452 milioni. Giovedì scorso la fiction con Alessandroaveva portato a casa il 22% e 4,625 milioni, quindi si mantengono costanti gli affezionati. Medaglia d’argento persu Canale5 cheal 19,51% e 3,415 milioni di contatti. Settimana scorsa, infatti, il programma comico con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada aveva raccolto il 21,49% e 3,872 milioni. Terza piazza per il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 5,79% e 948 mila telespettatori. Sette giorni fa il programma di Paolo Del ...

