Zazzaroni | «Napoli | cuore e muscoli intossicati…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il giornalista Ivanha commentato la prestazione delin casa del Sassuolo Il giornalista Ivan, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha commentato il pari subito in rimonta dalin casa del Sassuolo. PAREGGIO – «Ilesce dall’infrasettimanale con un punto, ie ilintossicati. Il punto, figlio di un finale a triplo handicap, ma anche di una decisiva correzione del Var, gli permette di conservare la testa della classifica; le numerose intossicazioni – gli infortuni di Insigne, Fabian e Koulibaly, oltre alla squalifica di Spalletti, espulso per proteste da Pezzuto – aumentano in modo quasi irragionevole il coefficiente di difficoltà della sfida di sabato con l‘Atalanta». L'articolo proviene da Calcio News 24.